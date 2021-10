Covid: von der Leyen, 75 per cento adulti vaccinato completamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 75 per cento della popolazione adulta dell'Unione europea è completamente vaccinato. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "L'Ue ha consentito la vaccinazione dei nostri cittadini. E oltre il 75 per cento degli adulti nell'Ue è ora completamente vaccinato", ha detto. "Ma siamo rimasti aperti al mondo fin dall'inizio e abbiamo continuato a esportare, anche quando i vaccini in casa scarseggiavano. Perché sapevamo che sconfiggeremo il Covid solo se lo combatteremo ovunque. E faremo di più", ha proseguito Von der Leyen. "Insieme al presidente (Usa Joe) Biden, miriamo a un tasso di vaccinazione globale del 70 per cento entro il prossimo anno. L'agenda Ue-Usa per sconfiggere la pandemia globale ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo" e "l'Ue sta facendo la sua parte". La presidente ha specificato che l'Ue donerà nei prossimi mesi "almeno 500 milioni di dosi ai Paesi più vulnerabili". "Ma anche altri Paesi devono fare un passo avanti. Lavoro a stretto contatto con il primo ministro italiano Mario Draghi e il presidente Biden per radunare i leader del G20 al vertice di Roma la prossima settimana dietro questo ambizioso obiettivo: sconfiggere la pandemia globale", ha concluso. (Beb)