Francia: banche non finanzieranno più progetti legati a idrocarburi non convenzionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sei più importanti gruppi bancari di Francia aumentano il loro impegno nell'ambito della lotta al riscaldamento climatico e annunciano che a partire a gennaio 2022 non finanzieranno più progetti legati a idrocarburi non convenzionali come petrolio, gas da argille e sabbie bituminose. All'iniziativa hanno aderito Banque Populaire-Caisse d'Epargne (Bpce) Bnp Paribas, Credit agricole, Credit mutuel, Societe generale e La Banque postale. In parallelo, queste banche si sono impegnate nell'aumentare i finanziamenti alle aziende energetiche dove gli idrocarburi non convenzionali non superano il 30 per cento dell'attività. L'annuncio arriva a poco meno di due settimane dalla Cop26 di Glasgow. "Le banche francesi sono le prime al mondo a prendere un impegno di questa portata. Sono tra le più impegnate nella transizione energetica", afferma Laurent Mignon, presidente della commissione clima della Federazione bancaria francese (Fbf) e presidente del direttorio di Bpce. (Frp)