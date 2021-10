Covid: Casellati, Bergamo ha resistito con forza e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'Italia, come molti altri Paesi nel Mondo, deve oggi confrontarsi anche con le nuove complesse sfide innescate dalla pandemia. Un'emergenza globale di fronte alla quale nessuno era davvero preparato e che, una volta esplosa, proprio qui ha colpito per prima e con inaudita violenza. Un'esperienza terribile a cui Bergamo e la Lombardia hanno pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e costi sociali ed economici". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Bergamo. "Ricordiamo tutti le paure e le grandi difficoltà dei primi mesi di emergenza sanitaria: i cittadini confinati nelle proprie case; le serrande abbassate; gli ospedali al collasso, medici e infermieri che lavoravano senza tregua; il rumore angosciante delle ambulanze sulle strade; i furgoni dell'esercito trasformati in carri funebri – ha sottolineato Casellati -. Tutta la nazione si è stretta in un comune abbraccio di solidarietà e sostegno a Bergamo e alla sua comunità. Anch'io, per quanto mi è stato possibile, ho cercato di fare la mia parte, impegnandomi in prima persona nella ricerca di respiratori, ossigeno e quant'altro necessario da far arrivare velocemente negli ospedali cittadini. In quei giorni dissi che il nostro obiettivo doveva essere quello di 'resistere, vincere e ripartire'. E voi avete resistito, con forza, coraggio e determinazione. Ha resistito Bergamo e ha resistito la sua Università, che non si è mai fermata, dando così un importante segnale di continuità, di speranza e di fiducia ai suoi studenti, ai cittadini, a tutto il Paese".