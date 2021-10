India: Covaxin, consulenti tecnici Oms si riuniranno il 26 ottobre per valutare uso vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di consulenza tecnica dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si riunirà il 26 ottobre per valutare l’uso di emergenza del vaccino Covaxin, prodotto dalla casa farmaceutica indiana Bharat Biotech e sviluppato in collaborazione col Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) e l’Istituto nazionale di virologia (Niv). Lo ha riferito su Twitter Soumya Swaminathan, capo degli scienziati dell’Oms, aggiungendo che è stato fatto un lavoro a stretto contatto con Bharat Biotech per l’integrazione del dossier. L’ultimo documento guida dell’agenzia delle Nazioni Unite per la salute, pubblicato il 30 settembre, aveva reso noto che l’esame dei dati del Covaxin era iniziato il 6 luglio e che una decisione sull’autorizzazione per l’uso di emergenza del prodotto era prevista entro ottobre. (segue) (Inn)