India: Covaxin, consulenti tecnici Oms si riuniranno il 26 ottobre per valutare uso vaccino (3)

- Il preparato, che utilizza il virus inattivato e viene somministrato in due dosi, ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso di emergenza in India il 3 gennaio, pur essendo ancora in fase 3 di sperimentazione, ed è stato autorizzato per l’uso di emergenza anche in altri 15 Paesi. Il 9 marzo la rivista scientifica “The Lancet” ha pubblicato uno studio sulle fasi 1 e 2 dal quale emerge che il Covaxin è “sicuro, immunogenico e privo di significativi effetti collaterali”. A luglio Bharat Biotech ha pubblicato l’analisi conclusiva della terza fase di sperimentazione clinica, secondo la quale il vaccino ha un’efficacia complessiva del 77,8 per cento contro la forma sintomatica della malattia Covid e del 93,4 per cento contro la forma severa, mentre l’efficacia scende al 63,6 per cento nella forma asintomatica. Inoltre, il preparato è efficace al 65,2 per cento contro la variante delta (B.1.617.2). Lo studio di fase 3 è il più ampio finora condotto in India, effettuato in 25 ospedali su 25.800 volontari di età compresa tra 18 e 98 anni. (segue) (Inn)