Università: Casellati, transizione digitale nuova dimensione

- “L’Università è fatta di persone, culture e relazioni. È crescere insieme attraverso il dialogo e il confronto quotidiano tra studenti, docenti e cittadinanza, specie in un contesto come questo dove l’Ateneo è un tutt’uno in simbiosi con la città. Eppure, è innegabile che la transizione digitale rappresenti oggi una nuova dimensione dell’insegnamento e dell’apprendimento”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Bergamo. “Soprattutto, uno strumento importantissimo per abbattere tanti ostacoli e barriere sociali che spesso impediscono a molti giovani talentuosi di accedere all’insegnamento universitario e alle opportunità di vita che può offrire”, ha spiegato Casellati.(Rin)