Ambiente: Donnet (Generali), su clima agire subito, da assicurazioni contributo importante

- Sul cambiamento climatico occorre agire subito: ci troviamo in una situazione di emergenza che ci chiama ad intervenire, con un contributo anche da parte del comparto assicurativo. Lo ha detto Philippe Donnet, amministratore delegato di Generali, intervenendo oggi all’Insurance Summit 2021 organizzato da Ania. “Accettando il rischio le imprese assicurative possono giocare un ruolo chiave nella transizione ecologica e verde, essendo investitori di lungo termine: come settore economico abbiamo in gestione 11 trilioni di attività, e possiamo orientare e canalizzare questi fondi su investimenti sostenibili”, ha detto, sottolineando anche l’importanza di una tassonomia che sia in grado di orientare i capitali privati nella giusta direzione. (Rin)