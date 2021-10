Reddito cittadinanza: Cubeddu (M5s), incomprensibile togliere risorse con povertà in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebastiano Cubeddu, deputato del Movimento cinque stelle e componente della commissione Lavoro della Camera, osserva che "in un momento storico in cui il numero dei poveri è in aumento, sarebbe incomprensibile togliere risorse al reddito di cittadinanza. Senza di esso, durante i mesi più duri della pandemia - spiega il parlamentare in una nota -, sarebbe esplosa la tensione sociale. Apportare correzioni a questa misura per renderla più efficace ed efficiente è un conto, e su questo il M5s non ha intenzione di tirarsi indietro". L'esponente pentastellato aggiunge: "Giocare sulla pelle di tante famiglie e tanti cittadini in difficoltà per ragioni ideologiche ed elettorali è un altro discorso e non lo permetteremo. Siamo stati i primi a investire come mai prima nel rafforzamento dei Centri per l'impiego (Cpi) e delle politiche attive del lavoro, con un piano straordinario che le Regioni stanno portando avanti a rilento non permettendo alla riforma di andare pienamente a regime. Per anni in questo Paese i Cpi sono stati lasciati allo sbando, alcuni erano addirittura privi della connessione a Internet". Cubeddu conclude: "Quelli che oggi attaccano il reddito sono gli stessi che quando erano al governo non hanno mosso un dito per migliorare questa situazione, per cui non accettiamo lezioni da loro. Farebbero meglio a recitare il mea culpa invece di accanirsi su coloro che non possono difendersi". (Com)