Energia: Moldova, vicepremier Spinu in Polonia per discutere su forniture di gas

- Il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo regionale della Moldova, Andrei Spinu, sta effettuando questi giorni una visita di lavoro in Polonia dove avrà diversi colloqui con le autorità di Varsavia incentrati sulle forniture di gas naturale. Lo riferisce l'agenzia di stampa moldava "Dschide.md". La commissione per le situazione d'emergenza della Moldova ha deciso nei giorni scorsi di introdurre lo "stato di allarme" nel settore energetico del Paese a causa della situazione nel mercato del gas. Lo scorso primo ottobre la società russa Gazprom ha prolungato il contratto per le forniture di gas alla Moldova per un mese ad un prezzo fissato a 790 dollari per 1000 metri cubi di gas, ovvero molto sopra la media del 2021 pari a 200 dollari. Tra le parti sono ora in corso negoziati per la conclusione di un contratto di lungo termine sulle forniture. "La Moldova spera di raggiungere il prima possibile un accordo con la Russia sulle forniture di gas", ha dichiarato nei giorni scorsi la premier moldava Natalia Gavrilita. (Rob)