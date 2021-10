Ue: Borrell, in agenda Consiglio odierno Golfo, Etiopia, Nicaragua e Partenariato orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla situazione nel Golfo, al partenariato orientale, l'Etiopia e il Nicaragua: sono questi i temi che affronteranno i ministri degli Affari esteri dei Ventisette. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, entrando al Consiglio Affari esteri dell'Ue a Lussemburgo. Sarà un "Consiglio molto complesso e lungo", che inizierà con l'affrontare la situazione della Regione del il Golfo, dove "abbiamo il più alto Pil pro capite" dell'area, ma anche "la più inquietante crisi umanitaria nello Yemen: dal Qatar allo Yemen la situazione è molto diversa", ha aggiunto. Borrell ha sottolineato che bisogna vedere e capire "come fare e impegnarci di più". In agenda, oggi, anche "il Partenariato orientale", il cui Summit si terrà "a dicembre". Inoltre la situazione in Etiopia e in Nicaragua. "In Etiopia penso siano necessarie molte più azioni, ma non c'è accordo tra gli Stati membri sui passi da compiere", ha ricordato Borrell. (Beb)