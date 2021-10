Iran: Borrell, più ottimista ma non sicuro su ripresa negoziati Jcpoa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla ripresa dei negoziati sul Piano d'azione congiunto globale sul nucleare iraniano (Jcpoa) c'è spazio per incontri preparatori nei prossimi giorni a Bruxelles. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, all'ingresso del Consiglio Affari esteri di oggi a Lussemburgo. "Non si può mai sapere", ma "sono più ottimista oggi di ieri", ha detto. "Non c'è alcuna conferma ancora" su date precise di ripresa dei negoziati, ma "le cose stanno andando bene e spero che ci siano i meeting preparatori nei prossimi giorni a Bruxelles. Ma non posso essere sicuro di questo", ha spiegato. (Beb)