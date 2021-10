Università: Confcommercio finanzia due borse di studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla collaborazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Confcommercio-Imprese per l’Italia sostiene due borse di studio a favore della Scuola di dottorato di ricerca in “Impresa, Lavoro e Istituzioni” destinate al profilo di ricerca in “diritto comparato delle relazioni industriali” e finalizzate a specifici progetti di ricerca che saranno individuati d'intesa tra il collegio dei docenti della Scuola di dottorato e Confcommercio. Le borse, dedicate alla memoria di Jole Vernola, già direttore centrale delle Politiche del lavoro e Welfare di Confcommercio, avranno durata triennale a decorrere dall’anno accademico 2021/2022. L’accordo tra Confcommercio e l’Università Cattolica prevede, inoltre, la possibilità per i dottorandi di effettuare anche soggiorni all’estero per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi.(com)