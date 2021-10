Expo 2020: Malesia firma accordi per 1,73 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Malesia ha raggiunto oltre 7,2 miliardi di ringgit malesi (1,73 miliardi di dollari) nelle prime due settimane di Expo 2020 Dubai da un potenziale commercio e investimenti. Si tratta in particolare di 14 memorandum d'intesa, tre lettere di intenti e due memorandum di cooperazione tra 14 società malesi e le controparti straniere. Lo ha riferito il quotidiano “Al Ain”, affermando che le società estere hanno sede in Cina, Egitto, India, Iran, Oman, Qatar, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. I 14 memorandum d'intesa coprono le aree di blockchain e Internet of Things, petrolio e gas, incubatori automatizzati per creature acquatiche d'acqua dolce e ricerca biotecnologica, imprenditorialità in settori ad alta intensità tecnologica, servizi di consulenza, trasferimento tecnologico e formazione per soluzioni di veicoli aerei senza pilota, tecnologia termica ed ultrasuoni, nonché tecniche di ricerca e sviluppo e nell'estrazione di erbe. Le lettere di intenti di e memorandum di cooperazione riguardano la produzione di 1.000 unità modulari di case intelligenti ecologiche, la distribuzione esclusiva di navi di superficie senza equipaggio, sistemi agricoli basati sull'intelligenza artificiale e manutenzione predittiva per soluzioni aziendali. Il padiglione della Malesia all'Expo 2020 Dubai, progettato come un baldacchino della foresta pluviale a tema "attivare la sostenibilità ", ha registrato quasi 50 mila visitatori dal primo ottobre al 14 ottobre 2021. (Res)