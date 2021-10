Spagna: premier Sanchez, riconoscere possibilità di revoca immunità capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario riconoscere la possibilità di revocare l'immunità del capo dello Stato sancita dalla Costituzione spagnola che è un prodotto di un'altra epoca. Lo ha affermato il presidente del governo, Pedro Sanchez, in un'intervista a "Cadena Ser", spiegando che perché ciò avvenga è necessario il sostegno del Partito popolare (Pp) per una riforma costituzionale. A questo proposito, il premier ha affermato che ritiene "improbabile che questo avvenga". Sanchez ha ribadito ancora una volta la necessità che il re emerito, Juan Carlos, dia spiegazioni, in particolare sui "motivi che lo hanno portato ad essere assente dalla Spagna e su ciò che si vede nei media" a proposito delle varie inchieste giudiziarie che lo hanno coinvolto negli ultimi anni. All'indomani della conclusione del 40mo Congresso federale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) che lo ha riconfermato segretario generale con circa il 95 per cento dei consensi, Sanchez ha dichiarato che "la critica o l'opinione legittima" nel suo partito "è stata confusa con la divisione e la mancanza di unità" in riferimento alle presunte frizioni interne.(Spm)