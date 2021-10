Georgia-Usa: segretario Austin arrivato a Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa Lloyd Jay Austin è arrivato in Georgia, prima tappa del tour europeo che lo vedrà fare visita anche in Ucraina e Romania, oltre che in Belgio, per partecipare alla ministeriale della Difesa della Nato. In Georgia, il segretario Austin incontrerà il primo ministro, Irakli Gharibashvili, e il ministro della Difesa, Juansher Burchuladze, per riaffermare il sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale del Paese caucasico e sottolineare l'importanza del partenariato strategico Usa-Georgia nell'affrontare le sfide alla sicurezza regionale e globale. Durante i colloqui si discuterà anche della cooperazione bilaterale in materia di sicurezza per incoraggiare una maggiore cooperazione regionale nel Mar Nero. (Rum)