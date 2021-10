Ue: Sassoli non presente a plenaria, presiederà a distanza riunioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, non sarà oggi presente alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. Lo ha comunicato via Twitter il portavoce Roberto Cuillo che ha spiegato che il presidente non ha potuto viaggiare "dopo aver avuto la febbre durante il fine settimana". Sassoli "presiederà a distanza le riunioni del Bureau", cioè l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo, composto dal presidente, dai 14 vice presidenti e dai 5 questori, e "della conferenza dei presidenti", composta dal presidente e dai capi dei gruppi politici dell'Aula. (Beb)