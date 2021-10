Cina-Arabia Saudita: colloquio Wang-Faisail, Pechino favorirà dialogo su nucleare Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina favorirà il dialogo in merito all’accordo sul nucleare in Iran e sosterrà l’Arabia Saudita nella salvaguardia della propria sicurezza nazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, durante un colloquio telefonico con il suo omologo arabo, il principe Faisal bin Farhan Al-Saud. La posizione di Pechino sulla questione del nucleare iraniano “non ha nulla a che vedere con interessi egoistici o considerazioni geopolitiche” ha detto Wang, ma punta solo ad assicurare “la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente”. I due Paesi “devono mantenere una stretta cooperazione strategica nell’incerto panorama internazionale”, ha poi proseguito il ministro, ribadendo l’impegno di Pechino ad opporsi a qualsiasi ingerenza esterna negli affari di Riyad. Sul piano economico, Pechino è pronta ad incrementare la cooperazione nei settori dell’energia, delle infrastrutture e del 5G, integrando gli obiettivi della Nuova via della seta (Bri) con la Vision 2030 dell’Arabia Saudita. Esprimendo gratitudine per il sostegno cinese all’accordo sul nucleare iraniano, il capo della diplomazia di Riyad ha auspicato un rafforzamento del rapporto bilaterale e ha promesso l’accelerazione dei negoziati sull'accordo di libero scambio tra il Consiglio per la cooperazione del Golfo (Ccg) e la Cina. (Cip)