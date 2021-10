Laos: l’elettrificazione della linea ferroviaria con la Cina ha superato i test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea aerea di contatto (Ocs) per l’alimentazione elettrica della ferrovia Cina-Laos ha superato con successo la fase di test in 20 stazioni. Il progetto ferroviario, avviato nell’ambito della Nuova via della seta (Bri), ha impegnato progettisti e lavoratori cinesi nell’opera di costruzione fin dal 2016 e dovrebbe essere completato entro il prossimo dicembre. I lavori di ingegneria elettrica della ferrovia sono stati avviati lo scorso anno dalla China Railway Wuhan Electrification Engineering Group. Realizzata al fine di incrementare la “connettività” tra i due Paesi, la ferrovia Cina-Laos dovrebbe abbattere i costi di trasporto del 30-40 per cento, dando impulso agli investimenti e al commercio laotino. (Cip)