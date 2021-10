Cina: artista Ai Weiwei, la gente di Hong Kong è dalla parte giusta della storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli artisti a Hong Kong possono ancora trovare il modo di esprimersi nonostante la censura, e tutte le persone “falsamente o ingiustamente accusate” nella città “sono dalla parte giusta della storia”. Lo ha detto l’artista cinese Ai Weiwei in relazione all’imminente apertura del museo d’arte contemporanea M+ nella Regione amministrativa speciale, prevista per il prossimo 12 novembre. Le restrizioni politiche all'attività artistica, ha detto Ai, “si incontrano anche in molti festival e rassegne in Occidente” ed è chiaro che se l’M+ vuole sopravvivere ad Hong Kong deve fare dei compromessi. I timori di una crescente censura ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale hanno infatti gettato un'ombra sul lancio del nuovo polo museale, soprattutto a seguito dei numerosi appelli lanciati dagli esponenti pro-Pechino in merito a un controllo più stringente sulle opere d’arte. Citando la necessità di non avere vincoli al lavoro creativo, molti artisti hanno infatti lasciato la città e, sebbene l’artista di Pechino ritenga la libertà d’espressione “vitale” per la creatività, questa “può apparire anche in mezzo alle lotte”. “Credo che la condizione di Hong Kong oggi ponga agli artisti una nuova sfida”, ha proseguito Ai, definendo “veri artisti”, coloro capaci di resistervi. (Cip)