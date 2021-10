Hong Kong: Covid, autorità presentano a Pechino proposte per ripristinare viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong ha presentato nuove misure anti-epidemiche alle autorità della Cina continentale in vista di una ripresa dei viaggi senza quarantena tra i due territori. Lo ha annunciato il segretario locale per l'Innovazione e la tecnologia, Alfred Sit, mentre la Regione amministrativa speciale continua a registrare un incremento dei contagi. Il nuovo programma, che punta a implementare il tracciamento dei contagi, prevede che gli utenti segnalino autonomamente le località che visitano ogni giorno, soprattutto quelle ritenute ad alto rischio dagli enti governativi. I dati saranno successivamente sottoposti alle autorità della Cina continentale. Le nuove proposte hanno suscitato ampio clamore ai vertici della politica hongkonghese: Tam Yiu-chung, delegato pro-Pechino del Congresso nazionale del popolo di Hong Kong è stato tra i primi a squalificare il nuovo programma, affermando che le autorità sanitarie di Pechino non accetterebbero mai un sistema basato sulle segnalazioni autonome. L’attuale programma sanitario in vigore nella Repubblica Popolare Cinese, infatti, traccia costantemente la posizione degli utenti negli ultimi 14 giorni tramite il Gps, monitorando allo stesso tempo i loro dati di pagamento e traffico. (Cip)