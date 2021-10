Cina-Giappone: ambasciatore cinese Kong, Tokyo si impegni in cooperazione “costruttiva”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l Giappone dovrebbe considerare la Cina in modo “favorevole e razionale”, impegnandosi con essa in una cooperazione multilaterale “costruttiva”. Lo ha detto l’ambasciatore cinese a Tokyo, Kong Xuanyou, in vista del 50mo anniversario della normalizzazione dei rapporti bilaterali il prossimo anno. Una “gestione efficace delle divergenze” e una maggiore sinergia a livello commerciale vengono indicate da Kong come politiche funzionali al miglioramento delle relazioni bilaterali, che tuttavia non può prescindere dal dialogo tra i rispettivi popoli. I cittadini dei due Paesi, infatti, dovrebbero “portare avanti con vigore gli scambi interpersonali, rafforzando i legami culturali tra Cina e Giappone”, ha proseguito l'ambasciatore, attribuendo alle “ingerenze esterne” la responsabilità del deterioramento delle relazioni Pechino-Tokyo. (Git)