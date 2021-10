Imprese: Spagna, Glovo valuta quotazione in Borsa nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di consegne a domicilio spagnola Glovo sta lavorando ad una possibile quotazione in Borsa nel 2022 in un'operazione che potrebbe raggiungere i 2 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", i buoni risultati conseguiti durante la pandemia di coronavirus hanno accelerato il processo. Nell'ultimo anno la società ha disposto accantonamenti per 13,81 milioni di euro che si aggiungono ai 41,67 milioni che aveva alla fine del 2019. Attualmente il più grande azionista di Glovo è il suo concorrente tedesco Delivery Hero, con il 47 per cento del capitale, mentre il resto delle azioni è ripartito tra una pletora di fondi d'investimento come Gp Bullhound, Drake Enterprise (proprietario della catena di pizzerie Papa John's), Korelya, Pernod Ricard e Mubadala, il fondo sovrano di Abu Dhabi, Luxor Capital (azionista significativo di Delivery Hero) e Lugard Road Capital. (Spm)