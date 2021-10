© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina ha stanziato 9 milioni di dollari per favorire la ripresa agricola delle aree colpite dalle alluvioni che hanno interessato la provincia settentrionale dello Shanxi. Lo hanno annunciato oggi i rappresentanti del Dipartimento locale delle finanze e dalle autorità provinciali, che attualmente stanno incrementando i fondi, le politiche e i progetti per far fronte all’emergenza. (Cip)