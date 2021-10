Algeria-Francia: politici algerini a Macron, “ora si scusi per tutti i crimini coloniali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I politici algerini hanno accolto con freddezza il riconoscimento, da parte del presidente francese Emmanuel Macron, della responsabilità del suo Paese per i massacri del 17 ottobre 1961, e ora si aspettano che Parigi porga le sue scuse e riconosca tutti i suoi crimini commessi durante il periodo coloniale. Sabato scorso, 16 ottobre, Macron ha condannato i "crimini ingiustificati" commessi dal suo Paese, riconoscendo le responsabilità francesi nella "repressione brutale, violenta e sanguinosa" contro le manifestazioni algerine. La notte del 17 ottobre 1961, il Fronte di liberazione nazionale (Fln) algerino organizzò una manifestazione a Parigi per protestare contro un decreto che vietava ai soli algerini di lasciare le proprie case dopo le 20:30. Centinaia di manifestanti algerini morirono annegati nella Senna, gettati dalla polizia francese che disperdeva la folla. Circa 12.000 algerini furono arrestati e portati nei centri di smistamento allo stadio Coubertin e in altri luoghi. Il membro della commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale popolare (la camera bassa del parlamento algerini), Kamal Benkhlouf, ha detto ad “Agenzia Nova” che l’ammissione del presidente francese Macron arriva soltanto "in risposta alle pressioni" esercitate da Algeri su Parigi. (segue) (Ala)