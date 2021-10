Algeria-Francia: politici algerini a Macron, “ora si scusi per tutti i crimini coloniali” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio ottobre, il presidente algerino Abdelmajid Tebboune aveva deciso di richiamare l'ambasciatore del suo Paese a Parigi per consultazioni, in risposta alle dichiarazioni del titolare dell’Eliseo, secondo il quale la storia ufficiale dell'Algeria "si basa sull'odio contro la Francia". Per Ben Khallouf, le parole di Macron possono essere comunque considerate come “l'inizio del riconoscimento dei principali crimini dell'occupazione francese dell'Algeria, che è durata dal 1830 al 1962, inclusi i test nucleari nel sud dell'Algeria". Il deputato algerino ha affermato che le dichiarazioni di Macron dovrebbero essere "seguite da scuse e risarcimenti per i crimini coloniali". A sua volta, lo storico e politico algerino Rabah Lounici ha detto a “Nova” che il riconoscimento dei massacri del 17 ottobre da parte della Francia "non è una novità": già nel 2012, l'ex presidente francese Francois Hollande aveva ammesso le colpe francesi per il massacro. Lounici ha spiegato che l'obiettivo della decisione di Macron è quello di abbassare i toni dello scontro tra Parigi e Algeri, nell’intento di preservare "gli interessi strategici ed economici del suo Paese in Algeria". (segue) (Ala)