Algeria-Francia: politici algerini a Macron, “ora si scusi per tutti i crimini coloniali” (3)

- Bouhnia Koui, professore di relazioni internazionali all'Università di Ouargla, ha detto da “Agenzia Nova” che il riconoscimento dei massacri del 17 ottobre da parte di Macron mira a "calmare le tensioni senza precedenti tra Francia e Algeria", sottolineando che le dichiarazioni del presidente francese "non cancelleranno le sue inaccettabili osservazioni sulla presunta assenza di una nazione algerina prima del colonialismo francese". Nelle sue precedenti dichiarazioni, infatti, Macron aveva messo in dubbio "l'esistenza di una nazione algerina prima del 1830". Da parte sua, il presidente algerino Tebboune ha invitato ad affrontare i problemi della memoria con la Francia rifuggendo dal "pensiero coloniale", in un messaggio rivolto al popolo algerino in occasione del sessantesimo anniversario dei fatti del 17 ottobre 1961. (Ala)