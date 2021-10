Sicilia: Musumeci, con 95 per cento target spesa fissato Regione rispetta scadenze Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dunque la Regione ha affermato che "Il conseguimento degli obiettivi di spesa è ormai prossimo, dunque, pur prendendo atto delle criticità esistenti sul Programma nazionale (Pon) Infrastrutture e Reti, per il quale la Regione conferma piena collaborazione e disponibilità ai ministeri e al governo centrale per porre in essere ogni azione correttiva e di accelerazione che si riterrà utile, come già fatto per il Programma operativo regionale". Il presidente Nello Musumeci ha dichiarato: "Siamo finalmente in linea con le scadenze che l'Europa ci impone per il 2021 e lo saremo anche per il 2022 e il 2023 senza dimenticare che al 2018 la Regione registrava una spesa europea certificata di appena 6 milioni di euro. Il nostro governo ha decisamente cambiato marcia ed è al lavoro con il massimo impegno perché tutte le risorse disponibili diventino opportunità di investimento e crescita per le imprese e le famiglie siciliane". (Ren)