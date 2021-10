Roma: rissa da sudamericani a Torpignattara, giovane in gravi condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rissa tra sudamericani, questa mattina, in via Alberto da Giussano nel quartiere di Torpignattara a Roma. La segnalazione è arrivata alla polizia da diversi testimoni che raccontavano di un gruppo di 6 o forse 7 cittadini di origini sudamericane che, in prossimità di un locale, si stavano picchiando. All’arrivo delle volanti della polizia, un giovane peruviano è stato portato in gravi condizioni all’Umberto I, a causa di un trauma cranico. Sul posto sono state rilevate vistose macchie di sangue su cui stanno indagando gli agenti della polizia scientifica che, per effettuare i rilievi, hanno dovuto rallentare il traffico. Proseguono le indagini per risalire alle identità dei partecipanti alla rissa.(Rer)