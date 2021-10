Lituania: deputato Maldeikis, Vilnius cercherà cooperazione con Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno della Lituania alla questione taiwanese sta danneggiando il Paese sul piano economico, ma Vilnius è decisa a perseguire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa con Taipei. Lo ha detto il deputato conservatore di Unione patriottica (Ts-Lkd), Matas Maldeikis, in vista del viaggio che la delegazione lituana effettuerà sull’Isola il prossimo dicembre. “Voglio avere una delegazione forte, soprattutto per la prima visita, con membri della maggioranza e dell’opposizione che abbiano opinioni diverse” per capire come i due Paesi possano cooperare, ha detto Maldeikis, aggiungendo che i sei deputati dello Stato baltico parteciperanno ad una conferenza sulla democrazia presso lo Yuan legislativo, il parlamento monocamerale di Taipei. “La comunità internazionale ha iniziato a rendersi conto che fare affari con la Cina implica questioni politiche” ha detto il deputato commentando le recenti tensioni intercorse tra Vilnius e Pechino, sottolineando che “è meglio avere 23 milioni di ottimi amici [a Taiwan] che un miliardo e mezzo di persone per cui non rappresenti nulla e che precludono l’accesso al mercato”. Nella cooperazione con Taiwan, “possiamo essere d’esempio all’intera Europa”, ha concluso Maldeikis. (Res)