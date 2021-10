G20: Draghi, assicurazioni alleato essenziale in percorso verso neutralità climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo delle assicurazioni alla sostenibilità rispecchia una delle priorità della presidenza italiana del G20: la risposta globale al cambiamento climatico. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un messaggio inviato in occasione dell’Insurance Summit 2021 organizzato da Ania. “Il lavoro e l’impegno di tutti saranno fondamentali per raggiungere la neutralità climatica al 2050 e gli obiettivi intermedi che ci siamo prefissati, e le imprese assicurative sono un alleato essenziale in questo percorso: il ruolo di congiunzione tra risparmio privato e tessuto produttivo permette loro di aiutare le aziende a mettere in campo soluzioni preventive contro i rischi climatici”, ha detto, aggiungendo che una gestione mutualistica del rischio consente di ridurre l’impatto economico degli eventi meteorologici e indirizzare gli investimenti verso progetti rivolti alla crescita sostenibilie. “A fine 2020 il comparto assicurativo aveva all’attivo oltre mille miliardi di euro di investimenti, e può quindi dare un forte slancio verso una maggiore sostenibilità all’intero settore finanziario”, ha concluso. (Rin)