Mali: delegazione di alto livello Cedeao in visita per valutare progressi nella transizione

- Il presidente del Ghana Nana Akufo-Addo è stato in visita in Mali alla guida di una delegazione della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), che attualmente presiede. Lo riferisce "Rfi", precisando che il capo dello Stato ha incontrato il presidente della transizione maliano Assimi Goita, con l'obiettivo di informarsi sull'avanzamento del processo che dovrebbe portare il Paese fuori dalla crisi aperta con gli ultimi due colpi di Stato, tenuti rispettivamente nell'agosto del 2020 e a maggio scorso. Ieri le autorità hanno avuto due colloqui: il primo è stato un bilaterale a porte chiuse, il secondo alla presenza delle rispettive delegazioni. Fonti vicine alle autorità al potere a Bamako hanno riferito che il colonnello Goita ha sollevato i problemi che affliggono il suo Paese, in particolare l'insicurezza, i cantieri aperti, l'annunciato dialogo nazionale, mentre per quanto riguarda il possibile accordo da concludere con la compagnia paramilitare russa Wagner ha ribadito che nulla è stato ancora firmato. Da parte sua, fonti di "Rfi" precisano che il presidente della Cedeao ha ricordato che i militari al potere a Bamako devo rispettare gli impegni presi organizzando le elezioni presidenziali e legislative alla fine del prossimo mese di febbraio. Nana Akufo-Addo ha ricordato in particolare che le autorità maliane si erano impegnate a rendere pubblico entro fine ottobre un calendario di tutti i passaggi e atti da compiere fino alla fine della transizione. Fonti dell'emittente francofona aggiungono che la delegazione Cedeao dovrebbe tornare in Mali nel giro di un mese per valutare eventuali progressi. (segue) (Res)