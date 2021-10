Mali: delegazione di alto livello Cedeao in visita per valutare progressi nella transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita della Cedeao si inserisce nel quadro delle crescenti preoccupazioni internazionali sul futuro del Paese, in particolare dopo che il primo ministro maliano Choguel Maiga ha esplicitamente dichiarato che la priorità del governo di transizione del Mali non è di tenere nuove elezioni ma un dialogo nazionale con tutte le forze politiche e sociali del Paese per realizzare le riforme concordate. In un incontro tenuto a settembre con i diplomatici accreditati a Bamako, il premier ha tenuto a sottolineare che prima del voto è necessario stabilizzare il Paese. "Non abbiamo bisogno di una transizione sciatta", ha detto citato dall'emittente "Rfi", precisando che la prima fase prevede l'organizzazione delle Assise nazionali, appuntamento di dialogo che si svolgerà per alcune settimane prima di un grande incontro inclusivo di tutte le forze vive maliane. Le riforme che seguiranno, ha aggiunto Maiga, "dovranno essere scolpite nella pietra". Il premier non ha accennato ad alcuna data per lo svolgimento delle prossime elezioni, che secondo la tabella di marcia concordata con la comunità internazionale dovrebbero tenersi a fine febbraio prossimo. (segue) (Res)