Mali: delegazione di alto livello Cedeao in visita per valutare progressi nella transizione (3)

- Il concetto è stato ribadito più volte anche dal ministro degli Esteri maliano Abdoulaye Diop, per il quale le elezioni presidenziali e legislative in agenda in Mali per il prossimo 27 febbraio non potranno tenersi "se non si provvederà alla situazione della sicurezza". "Abbiamo un'ulteriore sfida, arrivata con il disimpegno del partner francese, che rischia di creare un vuoto di sicurezza e che lo stato del Mali deve risolvere", ha detto Diop a Rabat durante un punto stampa tenuto a margine dell'incontro con l'omologo marocchino Nasser Bourita. Il ministro ha fatto riferimento implicito alla decisione di Parigi di riorganizzare il dispositivo militare della forza Barkhane impegnato nei Paesi del Sahel: in occasione dell'ultimo G5 Sahel, tenuto a luglio a Nouackchott, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un dimezzamento degli effettivi attuali entro il 2023 e fatto sapere che i militari lasceranno le basi più settentrionali del Mali (Kidal, Timbuktu e Tessalit). Attualmente la Francia impiega nel dispositivo circa 5mila uomini. (segue) (Res)