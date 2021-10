Mali: delegazione di alto livello Cedeao in visita per valutare progressi nella transizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo impegnati a (rispettare) un calendario per tenere le elezioni a febbraio (prossimo). Siamo in questo slancio ma (...) credo che i nostri partner dovranno fare un passo indietro rispetto a questo approccio dogmatico di dire "(il voto) è il 27 febbraio o niente", per abbracciare la situazione nel suo complesso”, ha sottolineato il capo della diplomazia maliano. “Cerchiamo di aiutare i maliani a trovare una soluzione maliana ai loro problemi”, ha detto ancora Diop, “perché i maliani hanno la sensazione che ogni volta siano i partner fuori dal Mali a dettarci le regole, e spesso questo non funziona”. Il ministro si è detto convinto della necessità di "cambiare lo stato d'animo" sul Paese. "Lasciamo da parte le prescrizioni, i diktat, le invettive, gli ultimatum, per entrare nel quadro di un dialogo e di un ascolto sincero con i maliani", ha detto Diop. Il Paese, teatro di una profonda crisi politica e di sicurezza dallo scoppio dell'indipendenza e delle insurrezioni jihadiste nel nord del paese nel 2012, ha vissuto nel giro dell'ultimo anno due colpi di Stato: il primo nell'agosto del 2020, il secondo a maggio di quest'anno. I militari organizzatisi nel governo di transizione si sono impegnati a restituire il potere ai civili e a tenere le elezioni generali nel febbraio del 2022 dopo una "transizione" di 18 mesi, ma l'adempimento di questo impegno è appare sempre più difficile da mantenere. (Res)