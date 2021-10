Taiwan: Huang Kuo-shu (Dpp) lascia la carica, era un informatore del Kuomintang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Huang Kuo-shu, deputato del Partito democratico progressista (Dpp) a Taiwan, ha annunciato che si dimetterà dall’incarico e non cercherà la rielezione, dopo aver ammesso di aver lavorato come informatore per il Kuomintang (Kmt), forza conservatrice d’opposizione a Taipei. Secondo quanto dichiarato dal deputato del Dpp, la collaborazione risalirebbe agli ultimi anni Ottanta, quando il Partito nazionalista gli promise protezione in cambio di informazioni rilevanti. “Da quanto sono entrato in carica (come legislatore) ho lavorato duramente per promuovere la storia e la cultura locale di Taiwan. Credo che fosse il mio modo di cercare la redenzione ", ha scritto Huang in un post su Facebook, scusandosi “con le persone colpite dalle sue azioni”. Mentre alcuni deputati del Dpp si sono detti “scioccati e profondamente addolorati” dalla vicenda, il nuovo leader del Kuomintang, Eric Chu, ha ricondotto il fatto al “fazionalismo interno al Dpp”. (Cip)