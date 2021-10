Myanmar: la giunta militare rilascerà 5.636 arrestati per proteste anti-golpiste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta birmana ha espresso delusione per la decisione dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, di escludere il suo leader, Min Aung Hlaing, dal prossimo vertice. “Il Myanmar è estremamente deluso e si oppone con forza ai risultati della riunione di emergenza dei ministri degli Esteri, poiché le discussioni e la decisione sulla questione della rappresentanza del Myanmar sono state prese senza consenso ed erano contrarie agli obiettivi dell’Asean”, ha dichiarato il ministero degli Esteri di Naypyidaw in un comunicato. Nella nota si afferma anche che il ministro degli Esteri birmano, Wunna Maung Lwin, che ha partecipato alla riunione, ha assicurato che Naypyidaw ha collaborato con l’inviato speciale dell’Asean, Erywan Yusof, e manifestato la volontà di continuare a collaborare, anche per l’organizzazione di una sua visita. Inoltre, nel comunicato si sostiene che le discussioni dell’Asean sono andate oltre le disposizioni della sua Carta, in particolare collegando la questione della rappresentanza del Myanmar con la visita dell’inviato speciale. Secondo la nota la legittimità del governo del Myanmar non dovrebbe essere messa in discussione poiché ha assunto i poteri in conformità con la Costituzione. (segue) (Inn)