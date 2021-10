Reddito cittadinanza: Patuanelli, va ampliato e non messo in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettere in discussione il reddito di cittadinanza, in questa fase che sta vivendo il Paese, è inspiegabile e immotivato: se certe tensioni sociali non si sono sviluppate è proprio grazie a uno strumento così profondo di sostegno al reddito. Una misura che è andata bene e che deve essere rifinanziata, potenziata e ampliata il più possibile". Il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, in una intervista a "La Stampa" difende con tenacia il cavallo di battaglia del Movimento 5Stelle. A Verona per la Special Edition di Vinitaly, il ministro grillino cita più volte il lavoro svolto dai colleghi del suo partito. Rivendica le scelte legate al piano vaccinale "che ha funzionato" e ricorda quei mesi complicati in cui "durante il lockdown da ministro delle imprese ho dovuto decidere di chiudere le imprese". Ora le cose stanno cambiando, l'economia tira un respiro di sollievo, a partire dal mondo del vino. E quindi Patuanelli non ci sta: rispetto ma non condivido la battaglia di chi scende in piazza "civilmente" per dire no a vaccino e green pass, dice. Misure che — sottolinea il ministro — sono "strumenti di libertà e non una contrazione della democrazia". (segue) (Res)