Reddito cittadinanza: Patuanelli, va ampliato e non messo in discussione (2)

- Perché "non c'è nessuna dittatura in corso, ma solo la volontà di non chiudere più le attività produttive e commerciali, i bar e le aziende". Il Reddito di cittadinanza crea frizioni fra le forze di governo. "Abbiamo rifinanziato venerdì, col decreto fiscale, la misura per il 2021 perché purtroppo sempre più persone, anche a causa della pandemia, hanno avuto necessità di un sostegno al reddito: sono un milione e 400mila famiglie, con un valore medio di 546 euro a nucleo. Ciò vuol dire che stiamo parlando di persone che vivono sotto la soglia di povertà o molto vicino, e mettere in discussione questo strumento è al di fuori dal tempo". "Siamo però disponibilissimi - continua il ministro - a migliorare le politiche attive del lavoro e a ragionare su come far sì che quella parte di persone occupabili, circa un terzo della platea del reddito di cittadinanza, possano trovare lavoro più facilmente attraverso un percorso di formazione e aumento delle competenze". (segue) (Res)