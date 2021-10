Reddito cittadinanza: Patuanelli, va ampliato e non messo in discussione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento c'è tensione nella maggioranza, il premier Draghi ha chiesto di abbassare i toni. "Il governo ha un obiettivo: fare le riforme strutturali che servono affinché gli effetti delle grandi risorse che investiremo col Piano nazionale di ripresa e resilienza siano moltiplicate nella loro entità e abbiano una maggiore capacità di penetrazione su tutti i tessuti produttivi. Solo questo tipo di esecutivo può essere in grado di fare le riforme di cui il Paese ha bisogno: ci hanno provato tanti governi, ma le componenti politiche in qualche modo avevano bisogno di visibilità". "Oggi - conclude Patuanelli - l'unica cosa che deve essere visibile è il sistema Paese. È per questo che le forze politiche stanno facendo un passo indietro: per far fare un passo avanti all'Italia". (Res)