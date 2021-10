Difesa: generale Rosso, la vera sfida è la connettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un secolo ad alta tecnologia. L'Aeronautica militare celebrerà nel 2023 i primi cento anni di vita e il generale Alberto Rosso si prepara a lasciarne il comando, dopo averla guidata attraverso le nubi della pandemia: "Siamo stati coinvolti prima che arrivasse in Italia, con i trasporti dalla Cina - ricorda Rosso in una intervista a "la Repubblica" - Quando è scoppiato il Covid avevamo un solo modello di velivolo in grado di ospitare un singolo paziente in biocontenimento. Poi siamo riusciti ad allestire altri aerei ed elicotteri, incrementando le capacità e certificandole nel rispetto degli standard di sicurezza, tanto che in centinaia di voli non è stato registrato neppure un caso di contagio. Merito dell'impegno di donne e uomini dei nostri reparti: hanno dato una prova straordinaria". Il generale ha cominciato pilotando i celebri F-104 Starfighter, i primi caccia a velocità bisonica ma con radar primordiali, mentre oggi l'Aeronautica gestisce i più avanzati sistemi di intelligenza artificiale. "Non solo. Gli F-35 e i velivoli da sorveglianza elettronica Caew rappresentano la massima evoluzione nel campo dell'intelligenza artificiale. Ma noi creiamo innovazione, cercando di anticipare quello che ci sarà nel futuro: è parte del nostro Dna, siamo obbligati a guardare al domani dove lo sviluppo tecnologico cresce a ritmo esponenziale". (segue) (Res)