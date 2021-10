Difesa: generale Rosso, la vera sfida è la connettività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vera sfida - spiega il generale - è la connettività: fondere aerei e sensori in un'unica rete in cui tutti scambiano dati in tempo reale. Già oggi quello che vedono gli apparati di un F-35 o di un drone Reaper viene condiviso con le centrali di controllo, con gli altri velivoli, i soldati a terra o una nave. L'aviazione è l'unica forza strategica in tutti gli spazi o, come si dice oggi, multidominio". Adesso il nuovo progetto, il Tempest: "un sistema di sistemi, basato su un'intelligenza distribuita. È un programma aperto a quello che l'innovazione può offrirci nei prossimi venti anni: un approccio completamente nuovo, dove bisogna guardare con umiltà allo sviluppo delle tecnologie. Non escludiamo che il Tempest possa volare con un pilota oppure farne a meno in alcune missioni ad alto rischio". L'ultima frontiera, invece, ha un nome da fantascienza: le piattaforme stratosferiche. I primi disegni assomigliano molto alle astronavi. "Sono velivoli concettualmente simili ai dirigibili, destinati a volare sopra i ventimila metri di quota. Avranno probabilmente propulsori elettrici, con un'autonomia di giorni o forse mesi, in una posizione quasi stazionaria. Ci permetteranno di sostituire aerei e satelliti, migliorando la connettività e lo scambio dati, garantendo le comunicazioni su interi continenti, e di condurre una sorveglianza elettronica su spazi altrettanto estesi". (segue) (Res)