Difesa: generale Rosso, la vera sfida è la connettività (3)

- "Proprio per questo - aggiunge il generale - l'Aeronautica partecipa ai test della navetta Virgin Galactic con i suoi specialisti: non è turismo spaziale, ma parte delle ricerche, intorno a cui raccogliamo le istituzioni scientifiche italiane e le aziende che producono tecnologia". E' un salto nel futuro. Ma anche il campo delle nuova competizione: proprio ieri è stato reso noto il test di un sistema missilistico ipersonico cinese che si muove a quell'altezza. "Diventerà una nuova area di responsabilità dell'Aeronautica, proprio perché potranno esserci mezzi che volano a 60-70 chilometri di quota con velocità ipersoniche, cioè molte volte superiori a quella del suono. Questo ci imporrà di crescere moltissimo. Pensiamo alla difesa aerea: dovrà sorvegliare questa fascia, identificare gli oggetti ostili, seguirli e poi avere gli strumenti per intervenire. Non possiamo farci cogliere impreparati", ha concluso Rosso. (Res)