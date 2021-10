Russia: Cremlino, Mosca cerca partner nell'Ue e non rappresenta una minaccia per nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è un Paese forte in cerca di partner nell'Unione europea e non rappresenta una minaccia per nessuno. Lo ha affermato Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, in un'intervista per un docu-film in onda sul canale televisivo francese "France 5". In particolare, rispondendo alla domanda se la Russia voglia che l'Europa sia disunita, Peskov ha risposto che Mosca non è interessata a questo scenario, bensì "alla prosperità dei Paesi europei". (Rum)