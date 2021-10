Germania: Lindner (Fdp), garantire pubblicamente investimenti privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo federale formato da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) mira a fornire garanzie pubbliche agli investimenti privati, attivando l'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), banca statale della Germania. È quanto affermato dal presidente della Fdp, Christian Lindner, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente televisiva “Zdf”. Per stimolare gli investimenti privati, ha dichiarato Lindner, “non serve un euro in più di debito, ma soltanto un'azione imprenditoriale dello Stato al fine di rendere le cose possibili”. (Geb)