Malesia: quarantena ridotta a sette giorni per i viaggiatori vaccinati

- Da oggi la quarantena per i viaggiatori completamente vaccinati in arrivo in Malesia e per i contatti delle persone pienamente vaccinate sarà ridotta da 14 a sette giorni. Lo ha annunciato il ministro della Sanità malese, Khairy Jamaluddin. La quarantena sarà di dieci giorni, invece, per chi arriva nel Paese senza essere vaccinato o prima di aver completato il ciclo vaccinale. La riduzione della quarantena rientra tra le nuove misure di contenimento del coronavirus entrate in vigore l’11 ottobre. Il governo ha revocato le restrizioni ai viaggi interstatali e internazionali ai malesi completamente vaccinati consentendo a questa categoria di cittadini di viaggiare all’estero senza chiedere autorizzazioni. Il primo ministro, Ismail Sabri Yaakob, ha spiegato che il Paese ha raggiunto l’obiettivo di vaccinare il 90 per cento della sua popolazione adulta e che si sta avviando a entrare in una fase endemica del virus.(Fim)