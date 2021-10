Germania: Habeck (Verdi) critica Lindner (Fdp) per rivendicazione ministero Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il copresidente dei Verdi Robert Habeck, che guida gli ecologisti con Annalena Baerbock, ha criticato il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), Christian Lindner, per aver più volte rivendicato per sé l'incarico di ministro delle Finanze nel governo federale che le due formazioni potrebbero comporre con il Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Per Habeck, le ambizioni di Lindner “non sono un mistero” e “non sorprendono”. Tuttavia, ha evidenziato il copresidente dei Verdi nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiotelevisiva “Ard”, con le tre forze impegnate nei colloqui sulla formazione dell'esecutivo, “le ipotesi sugli incarichi non aiutano”. Per Habeck, “si tratta di correttezza, buone maniere e intelligenza politica”. Il rischio per chi si lancia in simili speculazioni, ha poi avvertito il leader ecologista, è “aumentare l'altezza da cui si cade”'. Habeck ha poi ribadito che Verdi e Fdp hanno “idee molto diverse sulla politica finanziaria”, soprattutto per quanto riguarda il bilancio in pareggio e gli investimenti pubblici nelle infrastrutture. Per costruire la fiducia nei colloqui sulla coalizione tra liberaldemocratici, ecologisti e socialdemocratici, ha infine osservato il copresidente dei Verdi, “le ambizioni personali dovrebbero essere messe in pausa”. (Geb)