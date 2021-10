Italia: con Draghi “l'imperturbabile”, il Paese è davanti a tutti in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è “davanti a tutti” con Mario Draghi “l'imperturbabile” come presidente del Consiglio. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, sottolineando determinazione, efficacia e fermezza del capo del governo nel contrasto alla pandemia di Covid-19 e nella sua azione per la ripresa del Paese mediante le riforme. Un'iniziativa che gode del consenso della massima parte degli italiani, come mostra il sostanziale fallimento delle proteste contro il Green pass obbligatorio per accedere al posto di lavoro. Questa è stata “una vittoria a punti” per Draghi che, allo stesso tempo, “non si è fatto scoraggiare, ma è rimasto sulla propria linea dura” di fronte alle critiche levatesi all'interno della stessa maggioranza di governo. Entrato in carica il 14 febbraio scorso, il presidente del Consiglio può vantare “mesi di successi”, con l'avvio delle riforme e la fiducia diffusa tra le imprese. Inoltre, con Draghi a Palazzo Chigi, l'Italia ha “riacquistato reputazione e credibilità” a livello internazionale. Un esempio è il recente vertice straordinario sull'Afghanistan tenuto dal G20, di cui il Paese è presidente di turno. Vi è poi “il duo Dracron” che, formato da Draghi e dal presidente francese Emmanuel Macron, potrebbe assumere la guida dell'Ue. Sul fronte dell'economia, il governo Draghi si accompagna a una crescita del Pil per il 2021 prevista superiore al 6 per cento. Tuttavia, rimangono diverse questioni che il capo del governo deve affrontare, dall'elevato debito pubblico alla riforma delle pensioni e del fisco, fino alle misure di sostegno per le famiglie. (Geb)