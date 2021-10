Venezuela: imprenditore estradato Alex Saab è a Miami, oggi in programma udienza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione del Venezuela al tavolo di dialogo con l’opposizione ha reagito all’estradizione definendola il “sequestro” di un rappresentante diplomatico nel processo negoziale e presso l’Unione africana; per protesta ha deciso di non partecipare alla nuova sessione di dialogo, il cui inizio era stato programmato per domenica in Messico. Caracas, inoltre, ritiene che Saab sia stato sottoposto per 491 giorni a una prigionia arbitraria e a “torture” delle autorità di Capo Verde, che i suoi diritti umani siano stati sistematicamente violati e che alla famiglia e agli avvocati sia stato impedito di conoscere le sue condizioni di salute. “In virtù di questa gravissima azione, la nostra delegazione annuncia che sospende la sua partecipazione al tavolo del dialogo. Di conseguenza, non parteciperemo alla sessione che doveva iniziare domenica 17 ottobre a Città del Messico”, si legge nel comunicato della delegazione venezuelana. (Vec)