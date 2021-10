Nato: Stoltenberg, contrastare la minaccia cinese sarà una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrastare la minaccia alla sicurezza rappresentata dalla Cina sarà una parte importante della logica futura della Nato. Lo ha affermato il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenber, in un'intervista al “Financial Times”, indicando un significativo ripensamento degli obiettivi dell'alleanza occidentale che riflette il perno geostrategico degli Stati Uniti in Asia. Stoltenberg ha affermato che la Cina sta già avendo un impatto sulla sicurezza europea attraverso le sue capacità informatiche, nuove tecnologie e missili a lungo raggio. Come difendere gli alleati della Nato da tali minacce sarà affrontato "approfonditamente" nella nuova dottrina dell'alleanza per il prossimo decennio, ha affermato il segretario generale. “La Nato è un'alleanza fra il Nord America e dell'Europa. Ma questa regione deve affrontare sfide globali: terrorismo, cyber ma anche l'ascesa della Cina. Quindi, quando si tratta di rafforzare la nostra difesa collettiva, si tratta anche di come affrontare l'ascesa della Cina", ha affermato Stoltenberg. “Quello che possiamo prevedere è che l'ascesa della Cina avrà un impatto sulla nostra sicurezza. Lo ha già fatto”, ha aggiunto il segretario generale. La Nato nel vertice la prossima estate a Madrid adotterà il suo nuovo Concetto strategico che delineerà gli scopi dell'alleanza per i prossimi dieci anni. (segue) (Rel)