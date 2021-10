Nato: Stoltenberg, contrastare la minaccia cinese sarà una priorità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato sta cercando una nuova direzione dopo la fine del suo dispiegamento ventennale in Afghanistan, mentre sono in corso discussioni sul futuro della presenza militare statunitense in Europa. Stoltenberg, che dovrebbe vedere la fine del suo mandato dopo quasi otto anni, ha affermato che gli alleati della Nato cercheranno di "ridurre" le attività al di fuori dei loro confini e "aumentare" la loro capacità difensiva interna per migliorare resistere alle minacce esterne. “La Cina si sta avvicinando a noi. Lo vediamo nell'Artico, nel cyberspazio, e vediamo loro investire pesantemente in infrastrutture critiche nei nostri Paesi. E ovviamente hanno sempre più armi ad alto raggio che possono raggiungere tutti i Paesi alleati della Nato. Stanno costruendo molti, molti silos per missili intercontinentali a lungo raggio", ha detto Stoltenberg. (segue) (Rel)